1 जून को केरल में होगा मानसून का स्वागत, उत्तर भारत को भी मिलेगी राहत

मानसून देगा उत्तर-पश्चिम भारत को गर्मी से राहत

मानसून के आते ही उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत को भीषण गर्मी और अचानक आने वाले तूफानों से राहत मिलेगी। फिलहाल, ये इलाके अभी भी तेज गर्मी और अचानक होने वाली बारिश के बीच झूल रहे हैं, जो मानसून से ठीक पहले का एक आम मौसम है।

एक दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में बारिश का मौसम अभी खत्म हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नमी यानी 'ग्लोबल मॉइस्चर बेल्ट' अब दक्षिण एशिया की तरफ बढ़ रही है। यही बदलाव भारत में बारिश के महीनों (मई से सितंबर) को गति देता है।