1 जून को केरल में होगा मानसून का स्वागत, उत्तर भारत को भी मिलेगी राहत
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक अच्छी खबर दी है। इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में अपने तय समय पर, यानी 1 जून के आसपास, पहुंच सकता है। मानसून से पहले होने वाली तूफानी बारिश तमिलनाडु और केरल में अभी से तेज हो गई है।
वहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप में भी मानसून की शुरुआत होने में लगभग 2 हफ्ते बाकी हैं, क्योंकि यह आमतौर पर पहला क्षेत्र होता है जहां मानसूनी बारिश पहुंचती है।
मानसून देगा उत्तर-पश्चिम भारत को गर्मी से राहत
मानसून के आते ही उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत को भीषण गर्मी और अचानक आने वाले तूफानों से राहत मिलेगी। फिलहाल, ये इलाके अभी भी तेज गर्मी और अचानक होने वाली बारिश के बीच झूल रहे हैं, जो मानसून से ठीक पहले का एक आम मौसम है।
एक दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में बारिश का मौसम अभी खत्म हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नमी यानी 'ग्लोबल मॉइस्चर बेल्ट' अब दक्षिण एशिया की तरफ बढ़ रही है। यही बदलाव भारत में बारिश के महीनों (मई से सितंबर) को गति देता है।