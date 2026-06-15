मानसून पर संकट: बारिश में 28 प्रतिशत की कमी

वेस्टर्न जेट स्ट्रीम का बदलाव मानसून को रोक रहा

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वेस्टर्न जेट स्ट्रीम में आया एक दुर्लभ बदलाव मानसून के सामान्य प्रवाह में बाधा डाल रहा है। इसी वजह से बारिश के बादल देश के अंदरूनी इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि, एक अच्छी खबर यह है कि मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 20 जून के बाद स्थिति में सुधार हो सकता है, बशर्ते मौसम का मिजाज सामान्य हो जाए। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, जिनमें मुंबई भी शामिल है, में 25-26 जून के आसपास बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मॉनसून जल्द ही अपनी खोई हुई रफ्तार वापस पा सकेगा।