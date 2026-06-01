IMD का बड़ा अलर्ट, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान की दस्तक

केरल और माहे में बहुत भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, 3 से 6 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह, असम और मेघालय में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है।

इसके साथ ही, दक्षिणी राज्यों की बात करें तो केरल और माहे में भी बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तटीय कर्नाटक में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाएं चल सकती हैं।