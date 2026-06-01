IMD का बड़ा अलर्ट, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान की दस्तक
मौसम विभाग (IMD) ने एक अहम जानकारी दी है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले कुछ दिनों में यह अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक पहुंच जाएगा। कुछ चक्रवाती हलचल की वजह से उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी दोनों राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।
केरल और माहे में बहुत भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, 3 से 6 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह, असम और मेघालय में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है।
इसके साथ ही, दक्षिणी राज्यों की बात करें तो केरल और माहे में भी बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तटीय कर्नाटक में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाएं चल सकती हैं।
राजस्थान में ओले और 90 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं
IMD ने राजस्थान के लिए भी अलर्ट जारी किया है, जहां ओले गिरने और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। यह बारिश भले ही गर्मी से थोड़ी राहत दे, लेकिन कुछ जगहों पर इससे दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं।