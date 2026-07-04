IMD का 'रेड अलर्ट' जारी, मुंबई पर भारी बारिश का खतरा देश Jul 04, 2026

मुंबई में रहने वालों के लिए एक अहम खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यह रेड अलर्ट बताता है कि कुछ दिनों तक बहुत तेज बारिश होगी, जिससे आवाजाही और रोजमर्रा के कामों पर बुरा असर पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे जिलों को खास तौर पर चेताया है। उन्होंने बताया कि इन इलाकों में जलभराव और भारी नुकसान होने की आशंका है, इसलिए सभी को सतर्क रहना होगा।