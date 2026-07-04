IMD का 'रेड अलर्ट' जारी, मुंबई पर भारी बारिश का खतरा
मुंबई में रहने वालों के लिए एक अहम खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यह रेड अलर्ट बताता है कि कुछ दिनों तक बहुत तेज बारिश होगी, जिससे आवाजाही और रोजमर्रा के कामों पर बुरा असर पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे जिलों को खास तौर पर चेताया है। उन्होंने बताया कि इन इलाकों में जलभराव और भारी नुकसान होने की आशंका है, इसलिए सभी को सतर्क रहना होगा।
घाट इलाकों में भारी बारिश की संभावना, हेल्पलाइन नंबर
सतारा, पुणे और नासिक के घाट इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। प्रशासन ने लोगों से तैयार रहने की अपील की है और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।
मुंबई के लोग मदद के लिए 1916 पर कॉल कर सकते हैं। ठाणे: 022-25364779 या +91 93723 38827; पालघर: +91 82379 78873; पनवेल: 02227458040/41/42। सभी लोगों से सुरक्षित रहने और इन हेल्पलाइन नंबरों को अपने पास रखने की सलाह दी गई है।