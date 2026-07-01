जून में 39 प्रतिशत कम बारिश, जुलाई पर भी अल नीनो का साया

जुलाई की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना

IMD के मुताबिक, जुलाई में भी बारिश सामान्य से कम ही रहने की संभावना है, खासकर मध्य, पश्चिमी और उत्तरी भारत में। हालांकि, उत्तर-पश्चिम भारत, पूर्व-मध्य भारत और पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक मानसून बारिश मिल सकती है। मानसून ने मध्य और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है, लेकिन दिल्ली और आसपास के राज्यों में इसके आगमन में देरी हो रही है। अब मानसून के 4 जुलाई के करीब पहुंचने का अनुमान है, जबकि आमतौर पर यह जून के अंतिम सप्ताह तक आ जाता है।