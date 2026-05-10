मौसम: दिल्ली में मिलेगी राहत, पर पहाड़ों पर ओले-बर्फ, दक्षिण में तूफान का अलर्ट
मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम भारत के लिए 11 से 14 मई के बीच बारिश, आंधी-तूफान और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। IMD के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' के कारण पंजाब और हरियाणा में भी कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। इस मौसमी बदलाव से दिल्ली-NCR को भी गर्मी से कुछ दिनों की राहत मिलने की उम्मीद है।
हिमाचल, उत्तराखंड में ओले, दक्षिण में तूफान का अनुमान
आगामी 12 और 13 मई को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में ओले पड़ने की संभावना है। वहां के निवासियों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस हफ्ते तेज गरज-चमक के साथ तूफान आ सकते हैं। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी में बन रहा एक लो-प्रेशर सिस्टम है। IMD ने अगले सात दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपना छाता साथ रखने की सलाह दी है।