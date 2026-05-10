मौसम: दिल्ली में मिलेगी राहत, पर पहाड़ों पर ओले-बर्फ, दक्षिण में तूफान का अलर्ट

हिमाचल, उत्तराखंड में ओले, दक्षिण में तूफान का अनुमान

आगामी 12 और 13 मई को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में ओले पड़ने की संभावना है। वहां के निवासियों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस हफ्ते तेज गरज-चमक के साथ तूफान आ सकते हैं। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी में बन रहा एक लो-प्रेशर सिस्टम है। IMD ने अगले सात दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपना छाता साथ रखने की सलाह दी है।