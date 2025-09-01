दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में भारी बारिश, अलर्ट जारी
क्या है खबर?
दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में भारी बारिश का क्रम बना हुआ है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सोमवार से ही बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के अलग-अलग इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
बारिश
उत्तर प्रदेश के इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी
IMD ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अनुमान के मुताबिक, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी में बहुत भारी बारिश हो सकती है। लखनऊ समेत करीब 34 शहरों में ऑरेंज अलर्ट और बाकी के अन्य शहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 15 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है।
बाढ़
पंजाब में बाढ़ का कहर, कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश का अनुमान
पंजाब के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इस बीच IMD ने बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, नवाशहर और पटियाला में बहुत भारी बारिश हो सकती है। यहां के फाजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरनतारन, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर और बरनाला के 1,312 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब में स्कूल 3 सितंबर तक बंद हैं।
अलर्ट
इन राज्यों में भी रेड अलर्ट जारी
IMD ने उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में कुल्लू, मंडी, लाहौल और स्पीति, शिमला, किन्नौर और सिरमौर में बहुत भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में भिंड, दतिया, निवाड़, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दामोह, सागर, जबलपुर, और नरसिंहपुर में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है
#WATCH | Delhi | River Yamuna flows above the danger mark— ANI (@ANI) September 1, 2025
(Visuals from Loha Pul) pic.twitter.com/IhYnKlypGW