होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट घोषित, पंजाब में बाढ़ से हालात खराब
पंजाब में बाढ़ से खेतों को बचाने की कोशिश करते किसान (तस्वीर: एक्स/@Imdineshpurohit)

लेखन गजेंद्र
Aug 29, 2025
10:20 am
क्या है खबर?

पूरे देश में लगातार हो रही बारिश से हालात खराब हो गए हैं। पंजाब में बाढ़ आ गई है और पहाड़ी राज्यों में भी प्राकृतिक आपदा की खबरें आ रही हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि शुक्रवार को दिल्ली-NCR में शामिल नोएडा और गाजियाबाद में जोरदार बारिश हो सकती है, जिसको लेकर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।

बारिश

पंजाब में बाढ़ की वजह से सभी स्कूल बंद

पंजाब में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। पिछले 3 दिन से कई इलाके पानी में डूबे हैं। सभी जिलों में 30 अगस्त तक स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। बाढ़ का सबसे अधिक असर पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में दिख रहा है। यहां के 350 से अधिक गांवों में 5-7 फीट तक बाढ़ का पानी भरा है। सेना ने हेलीकॉप्टर और अन्य तरीके से यहां से 6,000 लोगों को बचाया है।

खतरा

पहाड़ों पर खतरा?

बारिश में सबसे अधिक खतरा पहाड़ों पर दिख रहा है। जम्मू में बारिश और बादल फटने से करीब 3,000 पर्यटक फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। माता वैष्णो देवी मार्ग पर हउए भूस्खलन की वजह से यात्रा 4 दिन से स्थगित है। यहां 35 से अधिक लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिन तक भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी समेत कई इलाकों में बादल फटने की घटना सामने आई है।

अलर्ट

इन राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट घोषित

IMD ने हरियाणा और पंजाब के चंडीगढ़, रूपनगर, एसएएस नगर, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट जारी किया है। केरल में कन्नूर, कासरगोड, कोझिकोड, वायनाड, लक्षद्वीप, गोवा, गुजरात के अमरेली, भावनगर, बोटाद, दीव, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, मोरबी, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर, उत्तर प्रदेश में बहराइच, बलरामपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, सहारनपुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर में ऑरेंज अलर्ट घोषित है। आगे 1 सितंबर तक उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश हो सकती है।

ट्विटर पोस्ट

