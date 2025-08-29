उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही, 2 लापता; कई परिवार फंसे
उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई है। इस बार चमोली और रुद्रप्रयाग में आपदा आई है। चमोली जिले के देवाल ब्लॉक में बादल फटने के बाद बाढ़ आई, जिसमें पति-पत्नी लापता हो गए। घटना में 2 अन्य लोग घायल हैं, जबकि गौशाला ढहने से 20 मवेशी मलबे में दब गए। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के गेंवाली गांव और रुद्रप्रयाग में भी बादल फटा है। राज्य में गुरुवार देर रात से तेज बारिश हो रही है।
नदियों ने रूद्र रूप धारण किया
रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। नदी का पानी रिहायशी इलाके में घुस रहा है। केदारनाथ घाटी के लावारा गांव में मोटर मार्ग पर बना एक पुल भी तेज बहाव में बह गया है। चेनागाड़ में भी स्थिति गंभीर दिख रही है। टिहरी और रुद्रप्रयाग में भी जनहानि की जानकारी है, लेकिन प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है। चमोल के सभी ब्लॉक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा, 'रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार के अंतर्गत बड़ेथ डुंगर तोक और जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने के कारण कुछ परिवारों के फंसे होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। निरंतर अधिकारियों से संपर्क में हूं, आपदा सचिव और जिलाधिकारियों से बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं। बाबा केदार से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।'
बादल फटने के बाद का दृश्य
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली में फटा बादल
रुद्रप्रयाग के बसुकेदार तहसील में बादल फटा
चमोली के देवाल इलाके में भी बादल फटा
बादल फटने से कुछ परिवारों के फंसे होने की आशंका #Uttarakhand #CLOUDBURST