उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटा (तस्वीर: एक्स/@chamolipolice)

उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही, 2 लापता; कई परिवार फंसे

लेखन गजेंद्र 09:14 am Aug 29, 202509:14 am

क्या है खबर?

उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई है। इस बार चमोली और रुद्रप्रयाग में आपदा आई है। चमोली जिले के देवाल ब्लॉक में बादल फटने के बाद बाढ़ आई, जिसमें पति-पत्नी लापता हो गए। घटना में 2 अन्य लोग घायल हैं, जबकि गौशाला ढहने से 20 मवेशी मलबे में दब गए। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के गेंवाली गांव और रुद्रप्रयाग में भी बादल फटा है। राज्य में गुरुवार देर रात से तेज बारिश हो रही है।