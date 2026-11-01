3 नवंबर को आंध्र प्रदेश से टकरा सकता है चक्रवात 'मुरासु', ओडिशा में भी अलर्ट

IMD ने बताया कि तूफान आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और नरसपुर के बीच तट से टकरा सकता है। इस दौरान यहां 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

IMD ने तूफान की स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि निम्न दबाव वर्तमान में दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है और पिछले 3 घंटों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है।