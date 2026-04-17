केरल में गर्मी का तांडव! IMD ने 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया, 40 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा

केरल के लोगों से अपील: धूप से बचें और पानी पिएं

लोगों से अपील की गई है कि वे सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच सीधी धूप में बाहर निकलने से बचें। साथ ही, खूब पानी पीते रहं और हल्के, ढीले कपड़े ही पहनं। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बाहर काम करने वाले लोगों जैसे संवेदनशील समूहों को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें थोड़े-थोड़े समय बाद आराम करना चाहिए और छाया वाली जगह पर रहना चाहिए। स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे दोपहर के घंटों में बच्चों को ठंडा रखं और उन्हें लगातार पानी पिलाते रहं। इसके अलावा, जंगलों या बाजारों के करीब रहने वाले लोगों को आग लगने के खतरे से भी सावधान रहने को कहा गया है।