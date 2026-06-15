दिल्ली को लेकर IMD का रेड अलर्ट, 80 किमी प्रति घंटे की हवाएं और 44 डिग्री तक चढ़ता पारा

दिल्ली में हल्की बारिश, तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस तक

सोमवार सुबह बारिश बहुत हल्की रही। पालम में सबसे ज्यादा 1.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजीव चौक और लोधी रोड जैसे इलाकों में जल्द ही फिर से बारिश और तूफान आने की संभावना है। बारिश होने के बावजूद, गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। आज तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, और शनिवार तक यह 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगर रुक-रुक कर बारिश होती रही, तो प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन दिल्ली-NCR में गर्मी और उमस का माहौल बना रहेगा।