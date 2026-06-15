दिल्ली को लेकर IMD का रेड अलर्ट, 80 किमी प्रति घंटे की हवाएं और 44 डिग्री तक चढ़ता पारा
दिल्ली में सोमवार की शुरुआत हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ हुई। इसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सुबह 7 बजे यलो अलर्ट जारी किया और 8:20 बजे इसे बढ़ाकर रेड अलर्ट कर दिया, क्योंकि तब तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी थीं। उत्तरी, उत्तर-पूर्वी, मध्य, पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जैसे इलाकों पर खास ध्यान दिया जा रहा था।
दिल्ली में हल्की बारिश, तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस तक
सोमवार सुबह बारिश बहुत हल्की रही। पालम में सबसे ज्यादा 1.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजीव चौक और लोधी रोड जैसे इलाकों में जल्द ही फिर से बारिश और तूफान आने की संभावना है। बारिश होने के बावजूद, गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। आज तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, और शनिवार तक यह 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगर रुक-रुक कर बारिश होती रही, तो प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन दिल्ली-NCR में गर्मी और उमस का माहौल बना रहेगा।