मुंबई में रेड अलर्ट: मूसलाधार बारिश से डूबा शहर, अंधेरी में बाल-बाल बची जान

पश्चिमी उपनगरों में 113 मिलीमीटर बारिश दर्ज

मंगलवार सुबह से बुधवार सुबह तक पश्चिमी उपनगरों में कुल 113 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक, जल्द ही गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी बीच, BMC के कर्मचारियों ने अंधेरी में बाढ़ के पानी में फंसे एक रिक्शा चालक को सकुशल बाहर निकाला। कर्मचारियों ने बताया कि अगर समय रहते मदद नहीं मिलती, तो शायद उस रिक्शा चालक की जान बचाना मुश्किल हो जाता।