मुंबई में रेड अलर्ट: मूसलाधार बारिश से डूबा शहर, अंधेरी में बाल-बाल बची जान
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मुंबई में पूरी रात जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते मौसम विभाग (IMD) ने आज शहर, उसके उपनगरों और पालघर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जगह-जगह भारी जलभराव के कारण अंधेरी अंडरपास जैसे कई इलाके बंद हो गए हैं और शहर में यातायात थम सा गया है। ठाणे में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है।
पश्चिमी उपनगरों में 113 मिलीमीटर बारिश दर्ज
मंगलवार सुबह से बुधवार सुबह तक पश्चिमी उपनगरों में कुल 113 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक, जल्द ही गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी बीच, BMC के कर्मचारियों ने अंधेरी में बाढ़ के पानी में फंसे एक रिक्शा चालक को सकुशल बाहर निकाला। कर्मचारियों ने बताया कि अगर समय रहते मदद नहीं मिलती, तो शायद उस रिक्शा चालक की जान बचाना मुश्किल हो जाता।