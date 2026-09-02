उत्तराखंड में IMD का ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश-भूस्खलन का भीषण खतरा

राज्य में लगातार हो रही बारिश और घने कोहरे ने जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। खासकर रुद्रप्रयाग जैसी जगहों पर सफर करना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहाड़ों पर दृश्यता काफी कम हो गई है। इसका असर ग्रामीण इलाकों पर भी साफ दिख रहा है, जहां खेतों में पानी भर जाने की वजह से खेती-बाड़ी का काम रुक गया है।

इसी बीच, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुछ संवेदनशील इलाकों जैसे मुक्तेश्वर, हल्द्वानी और रानीखेत के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे बाहर निकलने से बचें और सुरक्षित रहें।