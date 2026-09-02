उत्तराखंड में IMD का ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश-भूस्खलन का भीषण खतरा
उत्तराखंड में रहने वालों के लिए यह खास खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में इसका सबसे ज्यादा असर दिख सकता है।
वहीं, राज्य के बाकी जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तराखंड में 7 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा, गुरुवार, 4 सितंबर और 5 सितंबर को तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने और भारी से बहुत भारी बारिश का भी अनुमान जताया गया है।
रेड अलर्ट, यात्राएं प्रभावित
राज्य में लगातार हो रही बारिश और घने कोहरे ने जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। खासकर रुद्रप्रयाग जैसी जगहों पर सफर करना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहाड़ों पर दृश्यता काफी कम हो गई है। इसका असर ग्रामीण इलाकों पर भी साफ दिख रहा है, जहां खेतों में पानी भर जाने की वजह से खेती-बाड़ी का काम रुक गया है।
इसी बीच, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुछ संवेदनशील इलाकों जैसे मुक्तेश्वर, हल्द्वानी और रानीखेत के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे बाहर निकलने से बचें और सुरक्षित रहें।