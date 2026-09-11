आंध्र प्रदेश में IMD का 'ऑरेंज अलर्ट', इन 6 जिलों में भारी बारिश; मछुआरों को भी चेतावनी
आंध्र प्रदेश के लिए एक अहम खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के 6 जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अलाूरी सीताराम राजू, अनाकापल्ली, काकीनाडा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी शामिल हैं। यह सब उत्तरी बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के ऊपर बन रहे कम दबाव के एक क्षेत्र के कारण हो रहा है।
तूफानी हवाओं और तटीय इलाकों में बारिश की संभावना
बारिश सिर्फ इन 6 जिलों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दूसरे तटीय इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यह बारिश शनिवार तक जारी रह सकती है।
बीते दिन भी कुछ जगहों पर अच्छी बारिश हुई थी। प्रकाशम जिले के थल्लूर में 38.85 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं अनाकापल्ली के दार्लापुडी में 37.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
इसके अलावा, IMD ने आज उत्तर आंध्र तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी भी दी है। इसलिए, विभाग ने उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के मछुआरों को शुक्रवार को समुद्र में न जाने की सलाह दी है।