केरलम में IMD का 'यलो अलर्ट', आज इन 5 जिलों में बरसेगी भारी बारिश
देश
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलाप्पुझा और कोट्टायम जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में एक दिन के भीतर 64.5 मिमी से लेकर 115.5 मिमी तक भारी बारिश हो सकती है।
लोगों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संभावित स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें।
चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ बन रहे बारिश की वजह
दरअसल, इस बारिश के पीछे कई मौसमी सिस्टम काम कर रहे हैं। पूर्वी तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके साथ ही, दक्षिण-पूर्वी अरब सागर से कर्नाटक तक एक ट्रफ रेखा भी गुजर रही है।
इन मौसमी गतिविधियों के चलते, अगले कुछ दिनों तक और बारिश होने की संभावना है।