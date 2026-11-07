केरलम में IMD का 'यलो अलर्ट', आज इन 5 जिलों में बरसेगी भारी बारिश

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलाप्पुझा और कोट्टायम जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में एक दिन के भीतर 64.5 मिमी से लेकर 115.5 मिमी तक भारी बारिश हो सकती है।

लोगों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संभावित स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें।