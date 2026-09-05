दिल्ली-NCR में फिर आफत की बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली-NCR वालों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया है कि इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश, आंधी और बिजली चमकने की संभावना है। यह अलर्ट शुक्रवार शाम की भारी बारिश के बाद आया है, जिसके चलते सड़कें पानी से भर गई थीं और ट्रैफिक रेंग-रेंग कर चल रहा था। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जलभराव के कारण विमानों की आवाजाही पर भी असर पड़ा था।
नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में 60-140 मिलीमीटर बारिश की उम्मीद
आज बाद में भी और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे इलाकों में 60 से 140 मिमी तक बारिश का अनुमान लगाया है। इस दौरान तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और चिपचिपी आर्द्रता (70 से 95 प्रतिशत) बनी रहेगी। रविवार को भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी जारी रह सकती है। अगले हफ्ते की बात करें तो, 7 सितंबर से आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है।