दिल्ली-NCR में फिर आफत की बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली-NCR वालों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया है कि इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश, आंधी और बिजली चमकने की संभावना है। यह अलर्ट शुक्रवार शाम की भारी बारिश के बाद आया है, जिसके चलते सड़कें पानी से भर गई थीं और ट्रैफिक रेंग-रेंग कर चल रहा था। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जलभराव के कारण विमानों की आवाजाही पर भी असर पड़ा था।