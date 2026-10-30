दिल्ली में बारिश के रेड अलर्ट के बीच साफ हुई हवा, उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी

इस बीच, अच्छी खबर यह है कि इस बारिश से दिल्ली की हवा काफी साफ हो गई है। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से स्मॉग से भरी हवा में सांस ले रहे थे।

बारिश के बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 से कम होकर 133 पर आ गया है।

आज दिन में भी बादल छाए रहने का अनुमान है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इसी दौरान, उत्तराखंड भी बारिश की चपेट में है। नैनीताल और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में, इन इलाकों में यात्रा करने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।