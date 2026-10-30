दिल्ली में बारिश के रेड अलर्ट के बीच साफ हुई हवा, उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी
दिल्ली में आज सुबह से ही जमकर बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सुबह 8:15 बजे से 11:15 बजे तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
विभाग के मुताबिक, शहर में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है।
दिल्ली का AQI सुधरा, 133 पर पहुंचा
इस बीच, अच्छी खबर यह है कि इस बारिश से दिल्ली की हवा काफी साफ हो गई है। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से स्मॉग से भरी हवा में सांस ले रहे थे।
बारिश के बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 से कम होकर 133 पर आ गया है।
आज दिन में भी बादल छाए रहने का अनुमान है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इसी दौरान, उत्तराखंड भी बारिश की चपेट में है। नैनीताल और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में, इन इलाकों में यात्रा करने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।