दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अगले 6 दिन रहेगा सूखा, इन प्रदेशों में होगी भारी बारिश
क्या है खबर?
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने संभावना जताई है कि अगले 6 दिन तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कुछ राज्यों में बारिश की संभावना कम है, जबकि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में जमकर बारिश होगी। IMD के मुताबिक, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में अभी बारिश नहीं होगी। हालांकि, उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इन राज्यों में होगी बारिश
IMD के अनुसार, 9 से 11 सितंबर के बीच पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 12 से 15 सितंबर के बीच भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा और विदर्भ में 14 सितंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।
अन्य राज्यों का क्या है हाल?
IMD के मुताबिक, दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में मौसम अभी मौसम स्थिर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी भाग में 13 से 14 सितंबर के बीच बारिश होगी। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 12 से 14 सितंबर तक बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 15 सितंबर तक बारिश होने के आसार हैं।
अगले 7 दिन के मौसम का हाल
दैनिक मौसम परिचर्चा (10.09.2025)— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 10, 2025
उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
