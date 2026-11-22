मुंबई में रविवार की सुबह गर्मी और उमस से भरी रही। सांताक्रूज में पारा 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि कोलाबा भी 32.3 डिग्री सेल्सियस के साथ पीछे नहीं था।

IMD ने बताया है कि आसमान साफ बना रहेगा। इसलिए, अभी मौसम में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, और फिलहाल बारिश की भी कोई संभावना नहीं है।