मुंबई के कुछ इलाकों में 33 डिग्री तक पहुंचा पारा, IMD ने कहा- अभी राहत की उम्मीद नहीं
लेखन आबिद खान
मुंबई में रविवार की सुबह गर्मी और उमस से भरी रही। सांताक्रूज में पारा 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि कोलाबा भी 32.3 डिग्री सेल्सियस के साथ पीछे नहीं था।
IMD ने बताया है कि आसमान साफ बना रहेगा। इसलिए, अभी मौसम में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, और फिलहाल बारिश की भी कोई संभावना नहीं है।
मुंबई में आज भी हवा की गुणवत्ता मध्यम
शहर की हवा 'मध्यम' श्रेणी में है। इसका मतलब यह है कि हवा की गुणवत्ता बहुत अच्छी तो नहीं है, पर बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात भी नहीं है।
रविवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में बारिश नहीं हुई है, इसलिए गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रखें।