IMD की दोहरी चेतावनी: अल नीनो से झुलसाने वाली गर्मी, कमजोर मानसून की मार
मौसम विभाग (IMD) ने इस साल के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक, इस साल लंबे और भीषण लू का सामना करना पड़ सकता है। इसकी मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन और गर्म रातें हैं। इसके साथ ही अल नीनो फिर से लौट आया है। यह जून से सक्रिय है और सितंबर के आखिर तक इसके और मजबूत होने की संभावना है। आमतौर पर अल नीनो का असर भारत में मानसून की बारिश को कमजोर करता है।
IMD का पूर्वानुमान: इस साल 90 प्रतिशत बारिश
मौसम विभाग ने इस साल मानसून बारिश के सामान्य औसत का केवल 90 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। जबकि उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत में सामान्य या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है, वहीं उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के इलाकों में बारिश की कमी झेलनी पड़ सकती है। यह उन इलाकों के लिए चिंता बढ़ा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जहाँ सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों को पहले से तैयार रहने में मदद करने के लिए अपनी तकनीक और ऐप्स को भी बेहतर बनाया है। हालांकि, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि इन जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए केवल विभाग ही नहीं, बल्कि हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।