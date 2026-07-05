IMD ने दिल्ली के लिए जारी की बारिश और तूफान की चेतावनी, क्या गर्मी से मिलेगी राहत?

दिल्ली में 6-8 जुलाई तक तेज होगी बारिश

अभी बारिश हल्की शुरू होगी, लेकिन 6 से 8 जुलाई के दौरान इसमें तेजी आएगी। दिल्लीवालों को जल्द ही अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। कई दिनों से पड़ रही चिपचिपी गर्मी से लोगों को अब राहत मिलेगी। रविवार को भी न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि मध्य प्रदेश के ऊपर बनी चक्रवाती गतिविधि और ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मानसून थोड़ा कमजोर पड़ गया था। हालांकि, अब 5 जुलाई से फिर से सामान्य बारिश का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है।