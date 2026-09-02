दिल्ली में 'अजीब' अगस्त: बरसते बादलों में भी क्यों तपती है राजधानी?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि दिल्ली में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक भी हो सकती है। कल से आज सुबह तक 24 घंटों में पालम में 64.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो काफी अच्छी-खासी रही।

वहीं, आया नगर और लोधी रोड जैसे इलाकों में बस हल्की बूंदाबांदी हुई। हालांकि, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बावजूद सफदरजंग और रिज इलाके सूखे ही रहे, वहां बारिश नहीं हुई।