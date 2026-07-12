दिल्ली-NCR में 2 दिन झुलसाएगी गर्मी और तेज हवाएं
दिल्ली और NCR के लोगों को अगले 2 दिन गर्मी और तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, 12 और 13 जुलाई को तापमान 36 से 38 सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, जबकि हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। फिलहाल आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन जल्द ही राहत मिलने के आसार हैं। 14 जुलाई से मौसम में बदलाव आएगा और बारिश शुरू हो सकती है।
दिल्ली-NCR में 14-15 जुलाई को तेज हवाएं और बारिश
12 और 13 जुलाई को तेज हवाएं (20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा) चलेंगी और रातें भी गर्म (26 से 28 सेल्सियस) रहेंगी। 14 जुलाई से मौसम में बदलाव दिखेगा। दोपहर तक बादल घिर आएंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने से थोड़ी राहत मिल सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान गिरकर 35 से 37 सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 15 जुलाई को जहां एक तरफ तापमान 39 सेल्सियस तक जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ बारिश भी होने की संभावना है।