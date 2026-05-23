IMD ने जारी किया लू का रेड अलर्ट, जानिए कब बरसेंगे राहत के बादल
भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि मध्य भारत में मई के आखिर तक, उत्तर-पश्चिमी भारत में 24 से 29 मई तक और पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत में 23 से 26 मई तक लू चलती रहेगी। देश के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है, वहीं ब्रह्मपुरी में तो तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इनके पड़ोसी इलाकों में अगले दो दिनों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है।
मानसून की बढ़त, गर्मी से बचाव की सलाह
इस बीच 23 मई को दक्षिण-पश्चिम मानसून ने अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। IMD के अनुमान के मुताबिक, यह 26 मई के आसपास केरल पहुंच जाएगा, हालांकि इसमें चार दिन आगे-पीछे हो सकते हैं। मानसून के आने से जल्द ही केरल, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश देखने को मिलेगी। जिन इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी है, वहां के प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे गर्मी से बचाव करें, सीधे धूप में निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, जब तक कि मौसम में नरमी न आ जाए।