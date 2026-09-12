IMD की चेतावनी: इन राज्यों में बरसेगी आफत, अगले कुछ दिन रहें बेहद सावधान

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में आज और अगले कुछ दिनों तक अच्छी-खासी बारिश होने की संभावना है।

बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और इसके और मजबूत होने की उम्मीद है, इसी वजह से यह बारिश हो रही है। खासकर मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले कुछ दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।