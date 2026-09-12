IMD की चेतावनी: इन राज्यों में बरसेगी आफत, अगले कुछ दिन रहें बेहद सावधान
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में आज और अगले कुछ दिनों तक अच्छी-खासी बारिश होने की संभावना है।
बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और इसके और मजबूत होने की उम्मीद है, इसी वजह से यह बारिश हो रही है। खासकर मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले कुछ दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।
राज्यों के हिसाब से बारिश का समय
दिल्ली में 12 सितंबर को हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं, वहीं 13 और 14 सितंबर को तेज बारिश होने की संभावना है। पंजाब में पूरे हफ्ते रुक-रुक कर बारिश हो सकती है और 13 से 15 सितंबर के बीच जोरदार बारिश के आसार हैं।
पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में 13-14 सितंबर को बड़े पैमाने पर बारिश देखने को मिल सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज भी भारी बारिश और तूफान की संभावना है।
IMD ने जलभराव और आवागमन में बाधा की चेतावनी दी
IMD ने चेताया है कि प्रभावित इलाकों में जलभराव और यातायात में रुकावट आ सकती है। अगर आप इस हफ्ते यात्रा कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो सावधानी बरतें।