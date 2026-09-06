IMD की चेतावनी: उत्तर-पूर्वी भारत में भारी बारिश, देश के कई हिस्सों में चलेगी तेज आंधी
उत्तर और पूर्वी भारत में रहने वाले लोगों के लिए मौसम विभाग ने खास अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक, इन क्षेत्रों में भारी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा, कई जगहों पर तेज आंधी, बिजली गिरने और तूफानी हवाएं चलने के भी आसार हैं।
कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना
बारिश का यह सिलसिला सिर्फ इन्हीं इलाकों तक नहीं थमेगा। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भी जमकर बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही, बिहार, झारखंड और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
असम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। वहीं, तमिलनाडु जैसे तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा, अरब सागर के कुछ हिस्सों में भी तूफानी मौसम रहने की आशंका है, जिससे समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं।