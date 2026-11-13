भारत से फिलीपींस तक मंडरा रहा तूफानों का खतरा, IMD की तमिलनाडु और केरलम के लिए चेतावनी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक मौसमी सिस्टम 15 नवंबर तक डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से 12 से 18 नवंबर के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगातार बारिश होने की संभावना है।

19 से 25 नवंबर के हफ्ते में तमिलनाडु और केरलम, जिनमें चेन्नई और तिरुवनंतपुरम जैसे शहर भी शामिल हैं, वहां भी भारी बारिश हो सकती है।