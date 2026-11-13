भारत से फिलीपींस तक मंडरा रहा तूफानों का खतरा, IMD की तमिलनाडु और केरलम के लिए चेतावनी
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक मौसमी सिस्टम 15 नवंबर तक डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से 12 से 18 नवंबर के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगातार बारिश होने की संभावना है।
19 से 25 नवंबर के हफ्ते में तमिलनाडु और केरलम, जिनमें चेन्नई और तिरुवनंतपुरम जैसे शहर भी शामिल हैं, वहां भी भारी बारिश हो सकती है।
संभावित 'टॉमस' उत्तरी लूजोन को कर सकता है प्रभावित
फिलीपींस में जियोफिजिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन (PAGASA) के मौसम अधिकारियों ने इस साल के आखिर तक 4 उष्णकटिबंधीय साइक्लोन आने की उम्मीद जताई है। अगला साइक्लोन, जिसका नाम संभवतः टॉमस होगा, उनके क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। इससे खासकर उत्तरी लूजोन और बिकोल क्षेत्र प्रभावित होने की आशंका है। जैसे-जैसे ये मौसमी सिस्टम आगे बढ़ेंगे, अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और आधिकारिक सलाह मानने को कहा है।