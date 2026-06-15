तेलंगाना और हैदराबाद में IMD का अलर्ट: 18 से 21 जून तक आंधी, बिजली और भारी बारिश का खतरा देश Jun 15, 2026

तेलंगाना के लोगों के लिए मौसम विभाग ने एक अहम खबर दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि 18 से 21 जून तक पूरे राज्य में, जिसमें हैदराबाद भी शामिल है, आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कई जिलों और कुछ अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। कुछ इलाकों में तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बिजली कड़कने का भी खतरा रहेगा। इतना ही नहीं, 15 से 17 जून के दौरान भी, मानसून के जोर पकड़ने के साथ ही, कुछ जगहों पर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और आंधी-तूफान की आशंका बनी हुई है।