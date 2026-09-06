IMD का अलर्ट: दिल्ली-NCR में फिर आफत बनकर बरसेगी बारिश, जलभराव-जाम से रहें सावधान

दिल्ली-NCR के लोगों, मौसम विभाग ने फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ओर से एक कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, जो अपने साथ भारी बारिश लाएगा।

मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि शनिवार, 5 सितंबर को दिल्ली-NCR के कई इलाकों में तेज बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका है।

वहीं, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 5 और 6 सितंबर को भारी बारिश होने का अनुमान है।