IMD का अलर्ट: दिल्ली-NCR में फिर आफत बनकर बरसेगी बारिश, जलभराव-जाम से रहें सावधान
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दिल्ली-NCR के लोगों, मौसम विभाग ने फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ओर से एक कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, जो अपने साथ भारी बारिश लाएगा।
मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि शनिवार, 5 सितंबर को दिल्ली-NCR के कई इलाकों में तेज बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका है।
वहीं, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 5 और 6 सितंबर को भारी बारिश होने का अनुमान है।
उत्तराखंड में बाढ़ का खतरा और दिल्ली NCR में जल भराव
पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिन में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसकी रफ्तार शाम तक बढ़ सकती है।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है।
हाल ही में हुई बारिश के कारण दिल्ली-NCR की सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या पहले से ही है।