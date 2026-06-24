IMD का बड़ा अलर्ट: 12 राज्यों में मॉनसून का धावा, बिजली-ओलों के साथ भारी बारिश की आशंका
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानसून के सक्रिय होने के चलते मौसम का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में बारिश, गरज के साथ बौछारें, बिजली गिरने और कहीं-कहीं ओले गिरने की भी आशंका है। ऐसे में अगर मौसम बिगड़ता है, तो लोगों को घरों में रहने और पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
पूर्वी भारत में भारी बारिश की संभावना
इस चेतावनी में दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि, यह बारिश फसलों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि वहां बाढ़ का खतरा बना रहता है।
मौसम विशेषज्ञों ने सुरक्षा की अपील, पूर्वानुमानों पर नजर
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के मौसम में सटीक पूर्वानुमान बहुत जरूरी होते हैं, जिससे लोग समय रहते अपनी तैयारी कर सकें। वे मौसम के बदलते मिजाज पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि तूफान के दौरान खुले मैदानों और बिजली के खंभों से दूर रहें।