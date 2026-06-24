IMD का बड़ा अलर्ट: 12 राज्यों में मॉनसून का धावा, बिजली-ओलों के साथ भारी बारिश की आशंका देश Jun 24, 2026

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानसून के सक्रिय होने के चलते मौसम का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में बारिश, गरज के साथ बौछारें, बिजली गिरने और कहीं-कहीं ओले गिरने की भी आशंका है। ऐसे में अगर मौसम बिगड़ता है, तो लोगों को घरों में रहने और पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।