IMD की चेतावनी: 'डीप डिप्रेशन' से इन राज्यों में आ सकता है भारी तूफान

3 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में बहुत भारी बारिश (20 सेंटीमीटर तक) होने की आशंका है। इस दौरान गरज-चमक, बिजली और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। इसी समय तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराइकल में भी अच्छी बारिश होने का अनुमान है। वहीं, रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी रुक-रुक कर बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि यह मौसम का मिजाज कुछ दिनों तक ऐसा ही रह सकता है। इसलिए सभी से सुरक्षित रहने और मौसम से जुड़े अपडेट्स पर नज़र रखने की अपील की गई है!