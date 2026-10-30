IMD की चेतावनी: 'डीप डिप्रेशन' से इन राज्यों में आ सकता है भारी तूफान
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले सप्ताह की शुरुआत में तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो गहरा होकर कम से कम 'डीप डिप्रेशन' में बदल सकता है। यह तूफान की दूसरी सबसे गंभीर श्रेणी होती है। ऐसे में अगर आप इन राज्यों में रहते हैं, तो अपना छाता तैयार रखें।
तटीय आंध्र और यनम में भारी बारिश की संभावना
3 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में बहुत भारी बारिश (20 सेंटीमीटर तक) होने की आशंका है। इस दौरान गरज-चमक, बिजली और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। इसी समय तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराइकल में भी अच्छी बारिश होने का अनुमान है। वहीं, रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी रुक-रुक कर बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि यह मौसम का मिजाज कुछ दिनों तक ऐसा ही रह सकता है। इसलिए सभी से सुरक्षित रहने और मौसम से जुड़े अपडेट्स पर नज़र रखने की अपील की गई है!