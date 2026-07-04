मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली में भी गरज-चमक की दस्तक

मुंबई में हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक

मुंबई में भारी बारिश के साथ-साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसे में निचले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी। इन परिस्थितियों में सफर करना मुश्किल हो सकता है और नुकसान होने की आशंका भी है।

दिल्ली के मौसम की बात करें तो, IMD ने शनिवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार, शनिवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। रविवार से इसी तरह का मौसम रहने के साथ-साथ तेज हवाएं भी चलने की उम्मीद है। मुंबई में बारिश से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए नागरिक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सभी से सुरक्षित रहने की अपील की गई है।