रविवार को कहीं बारिश, कहीं तूफान; जानें आपके राज्य का हाल

जम्मू-कश्मीर में बारिश होने की संभावना है, वहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मंडी में भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।

तमिलनाडु में गर्मी बनी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद आंधी-तूफान आने की आशंका है। ओडिशा में ज्यादातर समय धूप खिली रहेगी और हल्का कोहरा भी रह सकता है, यहां तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

वहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश में मौसम सूखा और धूप वाला रहने का अनुमान है। अगर आप पश्चिमी राजस्थान में हैं, तो सावधान रहें क्योंकि यहां कुछ जगहों पर तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान आ सकते हैं।