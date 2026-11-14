रविवार को कहीं बारिश, कहीं तूफान; जानें आपके राज्य का हाल
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि इस रविवार को भारत के कुछ इलाकों में बारिश और आंधी-तूफान आने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु में मौसम मिला-जुला रहेगा।
इन राज्यों में आसमान में बादल छाए रहने से लेकर कुछ जगहों पर हल्की बारिश तक हो सकती है।
कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल भी देखे जा सकते हैं। वहीं, दिल्ली में धुंध भरी धूप और हवा की खराब गुणवत्ता रहने का अनुमान है। यहां तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
राज्यों में कहीं बारिश, कहीं धूप के आसार
जम्मू-कश्मीर में बारिश होने की संभावना है, वहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मंडी में भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।
तमिलनाडु में गर्मी बनी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद आंधी-तूफान आने की आशंका है। ओडिशा में ज्यादातर समय धूप खिली रहेगी और हल्का कोहरा भी रह सकता है, यहां तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
वहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश में मौसम सूखा और धूप वाला रहने का अनुमान है। अगर आप पश्चिमी राजस्थान में हैं, तो सावधान रहें क्योंकि यहां कुछ जगहों पर तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान आ सकते हैं।