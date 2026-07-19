दिल्ली को गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत, IMD ने दी पूरे हफ्ते बारिश की चेतावनी

दिल्ली और आस-पास के शहरों को भीषण गर्मी से आखिरकार राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि रविवार से यहां रुक-रुक कर बारिश होगी और गरज-चमक भी देखने को मिलेगी। रविवार को जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, वहीं मंगलवार तक यह लुढ़ककर करीब 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चलेंगी।