अल नीनो सितंबर तक और मजबूत होगा, सरकार की तैयारी से बचेगी फसल और जेब?

सरकार पानी बचाने की योजनाएं तैयार कर रहीं

बारिश कम होने की आशंका को देखते हुए सरकार ने पानी बचाने के उपाय करने शुरू कर दिए हैं। खासकर गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और मध्य भारत जैसे उन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां सिंचाई की व्यवस्था कम है। इन इलाकों में सरकार पानी के सही इस्तेमाल, मिट्टी की नमी बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर फसलों को बदलने की योजनाओं पर काम कर रही है। राहत की बात यह है कि इस समय देश के जलाशय सामान्य से ज्यादा भरे हुए हैं, जिससे बारिश कम होने पर भी खेती को सहारा मिलेगा।