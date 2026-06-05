केरल के बाद मानसून ने कर्नाटक में भी दस्तक, IMD का 90 प्रतिशत बारिश का अनुमान

IMD ने लगाया 90 प्रतिशत बारिश का अनुमान

इस साल मानसून से सामान्य से सिर्फ 90 फीसदी बारिश होने का अनुमान है। वहीं, 60 फीसदी संभावना यह भी है कि यह इससे भी कम हो सकती है। इसके बावजूद, भारत के लिए यह काफी अहम है। दरअसल, देश की लगभग 51 फीसदी खेती वाली जमीन इन्हीं बारिशों पर निर्भर करती है। यही वजह है कि मानसून की हर बूंद देश के लिए बेहद कीमती है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि देश के कई हिस्सों में, खासकर उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून 15 से 16 जून तक पहुंच सकता है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और लोगों को भी गर्मी से छुटकारा मिल सकेगा।