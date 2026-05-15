केरल में जल्द आएगा मानसून, IMD ने जताई देश को औसत के कम बारिश की आशंका देश May 15, 2026

केरल के लोगों के लिए भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक खुशखबरी दी है। विभाग ने बताया है कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून तय समय से पहले ही 26 मई को राज्य में दस्तक देगा। आम तौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार IMD का अनुमान है कि यह करीब एक हफ्ता पहले ही आएगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में बन रही अनुकूल मौसमी परिस्थितियां ही इसके जल्दी आने की मुख्य वजह हैं।