केरल में जल्द आएगा मानसून, IMD ने जताई देश को औसत के कम बारिश की आशंका
केरल के लोगों के लिए भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक खुशखबरी दी है। विभाग ने बताया है कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून तय समय से पहले ही 26 मई को राज्य में दस्तक देगा। आम तौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार IMD का अनुमान है कि यह करीब एक हफ्ता पहले ही आएगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में बन रही अनुकूल मौसमी परिस्थितियां ही इसके जल्दी आने की मुख्य वजह हैं।
IMD ने लगाया औसत से कम बारिश होने का अनुमान
भारतीय कृषि और जल आपूर्ति के लिए मानसून का मौसम बेहद महत्वपूर्ण होता है। हालांकि, इस साल IMD ने पूरे देश में लगभग 80 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान लगाया है, जो 87 सेंटीमीटर के सामान्य औसत से कम है। एक ओर जहां केरल में मानसून की जल्दी दस्तक से राहत मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर पूरे देश में औसत से कम बारिश होने की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 'अल नीनो' का प्रभाव इसका एक मुख्य कारण हो सकता है।