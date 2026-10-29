भारत का मौसम बदला, बीते 70 साल में उत्तर भारत में सूखा बढ़ा, दक्षिण में ज्यादा बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और पुणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के शोधकर्ताओं ने एक नया अध्ययन किया है। इस अध्ययन से पता चला है कि पिछले 70 सालों (1951-2020) में उत्तर भारत काफी गर्म और सूखा हो गया है।

यहां का मौसम अब पहले की तरह शीतोष्ण (टेम्परेट) नहीं रहा, बल्कि यह शुष्क स्टेपी में बदल गया है। मौसम के इस बदलाव ने मराठवाड़ा जैसे इलाकों में लोगों की जिंदगी और मुश्किल कर दी है, जहां सूखे और किसानों की आत्महत्याएं पहले से ही एक बड़ी समस्या है।