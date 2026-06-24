बेमेल मानसून: मुंबई में बाढ़, 315 जिले सूखे से बेहाल; अन्नदाताओं पर आफत

ICAR ने 111 प्राथमिकता वाले जिलों पर ध्यान दिया

कुल 315 प्रभावित जिलों में से, 111 जिलों को 'उच्च प्राथमिकता' (हाई प्रायोरिटी) वाला माना गया है। इन जिलों में सिंचाई के साधन बहुत ही कम हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) ने इन जिलों के लिए खास योजनाएं बनाई हैं, जिनमें बेहतर फसलें उगाना और पानी बचाने के नए तरीके अपनाना शामिल है। इसके अलावा, कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए किसानों को खेती से जुड़ी सलाह भी दी जा रही है। किसानों को फसल बीमा और आसानी से कर्ज जैसी वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।