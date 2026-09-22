IMD का अलर्ट: कहीं बरसेंगे बादल, कहीं गर्मी का कहर; जानें आपके शहर का हाल
भारतीय मौसम विभाग (IMD) 22 सितंबर के लिए पूरे भारत के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है।। दिल्ली में मौसम सूखा और गर्म बना रहेगा, लेकिन अगर आप बेंगलुरु या हैदराबाद में हैं, तो छाता अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि वहां बारिश हो सकती है।
गुजरात में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। सबसे ज्यादा तेज बारिश ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में होने के आसार हैं।
दिल्ली में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस
दिल्ली में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। बेंगलुरु में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं, हैदराबाद में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन यह बहुत तेज नहीं होगी। गुजरात के कुछ अलग-अलग हिस्सों में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है और महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश को और ज्यादा तेज बारिश के लिए तैयार रहना होगा।
तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में मौसम अलर्ट
22 सितंबर से तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। केरल में भी 22 सितंबर को गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है, और 23 से 25 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। अगर आप इन जगहों पर यात्रा कर रहे हैं या बाहर जाने का कोई प्लान है, तो स्थानीय अपडेट देखते रहना समझदारी होगी। IMD ने सलाह दी है कि अगर मौसम अचानक खराब होता है, तो सावधानी बरतें।