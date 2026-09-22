IMD का अलर्ट: कहीं बरसेंगे बादल, कहीं गर्मी का कहर; जानें आपके शहर का हाल

दिल्ली में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। बेंगलुरु में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं, हैदराबाद में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन यह बहुत तेज नहीं होगी। गुजरात के कुछ अलग-अलग हिस्सों में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है और महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश को और ज्यादा तेज बारिश के लिए तैयार रहना होगा।