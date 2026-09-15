IMD का अलर्ट: उत्तर-पूर्वी भारत में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी

अगले 2 दिनों में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में दूर-दूर तक बारिश होने के साथ-साथ 60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बहुत भारी बारिश होने की आशंका है।

इसी बीच, सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, वहीं पश्चिमी और मध्य भारत में हफ्ते के बीच में रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान है।

आज दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या गुजरात तट के आसपास समुद्र अशांत रह सकता है। इसलिए मछुआरों को कम से कम 16 सितंबर तक समुद्र में जाने से मना किया गया है।