IMD की चेतावनी: जाते-जाते दक्षिण भारत को भिगोएगा मानसून, अगले हफ्ते बारिश के आसार

तटीय कर्नाटक में 5 और 6 अक्टूबर को कहीं-कहीं या रुक-रुक कर बारिश हो सकती है, वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 4 और 5 अक्टूबर को इसका असर दिखेगा। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तमिलनाडु में भी छिटपुट बारिश के आसार हैं।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैकल में 30 सितंबर से शुरू होकर 3 दिनों तक गरज के साथ तेज हवाएँ चलने का अनुमान है। फिलहाल कोई नया बड़ा मौसमी सिस्टम बनता नहीं दिख रहा है। यह बस मानसून की विदाई है, क्योंकि इस महीने के आखिर तक उत्तर-पूर्वी मानसून आने वाला है।