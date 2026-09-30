IMD की चेतावनी: जाते-जाते दक्षिण भारत को भिगोएगा मानसून, अगले हफ्ते बारिश के आसार
दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई का समय आ गया है, लेकिन यह जाते-जाते भी अपनी मौजूदगी का अहसास कराएगा। इस हफ्ते दक्षिण भारत के कई इलाकों में जोरदार बारिश की उम्मीद है।
IMD का कहना है कि तमिलनाडु और मन्नार की खाड़ी के पास एक चक्रवाती सिस्टम बन रहा है। इसकी वजह से बारिश और गरज-चमक वाले तूफान आने की संभावना है। खासतौर पर केरल और माहे में इसका ज्यादा असर दिखेगा। यहां 1 अक्टूबर से लगभग एक हफ्ते तक बारिश होती रह सकती है।
तमिलनाडु में तेज हवाओं वाले तूफानों का अनुमान
तटीय कर्नाटक में 5 और 6 अक्टूबर को कहीं-कहीं या रुक-रुक कर बारिश हो सकती है, वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 4 और 5 अक्टूबर को इसका असर दिखेगा। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तमिलनाडु में भी छिटपुट बारिश के आसार हैं।
तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैकल में 30 सितंबर से शुरू होकर 3 दिनों तक गरज के साथ तेज हवाएँ चलने का अनुमान है। फिलहाल कोई नया बड़ा मौसमी सिस्टम बनता नहीं दिख रहा है। यह बस मानसून की विदाई है, क्योंकि इस महीने के आखिर तक उत्तर-पूर्वी मानसून आने वाला है।