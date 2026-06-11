JEE एडवांस्ड 2026: IIT रुड़की का बड़ा ऐलान, फर्जी लिस्टों को किया खारिज देश Jun 11, 2026

JEE एडवांस्ड 2026 को लेकर चल रही फर्जी रैंक और मार्क लिस्ट की अफवाहें, और पेपर-वाइज स्कोर में अंतर की बातें आपने भी सुनी होंगी। लेकिन अब IIT रुड़की ने साफ कर दिया है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। संस्थान ने इन सभी अफवाहों को आधिकारिक तौर पर खारिज करते हुए बताया है कि ऑनलाइन जो लिस्टें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह से झूठी हैं। IIT रुड़की ने सभी उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई है।