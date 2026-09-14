IIT मद्रास में बिना JEE एडवांस्ड करें BSc डेटा साइंस, 90,000 से ज्यादा ने किया आवेदन

यह प्रोग्राम कई तरह के छात्रों के लिए है, जिसमें नौकरीपेशा लोग, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी और वे लोग शामिल हैं जो पहले से कोई और डिग्री कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और अन्य श्रेणियों से आने वाले पात्र छात्रों को आर्थिक मदद भी मिलती है।

इसके अलावा, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कई शहरों में ऑफलाइन परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। 2023 तक, इस कोर्स के लिए 90,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। यह संख्या दिखाती है कि IIT मद्रास जैसे संस्थान से लचीली पढ़ाई की कितनी ज्यादा मांग है।