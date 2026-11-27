दिल्ली की वायु गुणवत्ता होगी बेहतर, IIT दिल्ली के पूर्व छात्रों ने बनाई 25,000 करोड़ की योजना
दिल्ली को अपने बदनाम स्मॉग से अब शायद आखिरकार कुछ राहत मिल सकती है।
IIT दिल्ली के पूर्व छात्रों के एक समूह ने अगले 3 सालों के लिए 20,000 से 25,000 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की है, जिसका लक्ष्य वायु प्रदूषण से निपटना है।
इस योजना का मकसद है दिल्ली-NCR का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI), जो अभी 185 है, उसे साल 2030 तक 50 से भी नीचे लाना।
योजना में ट्रकों के लिए 4,000 करोड़ और प्लांट के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
इस फंड का एक बड़ा हिस्सा ट्रकों को साफ करने, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और थर्मल पावर प्लांट को अपग्रेड करने के लिए रखा गया है। योजना में पुराने वाहनों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही, ट्रक ऑपरेटरों के लिए 4,000 करोड़ रुपये का एक खास प्रोग्राम भी है, जिससे उन्हें अपने पुराने ट्रकों की जगह नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन खरीदने में मदद मिलेगी। इस योजना में ज्यादा मैकेनिकल रोड स्वीपिंग और पावर प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण के बेहतर तरीकों के लिए 6,000 करोड़ रुपये का फंड भी शामिल है।
PRAAN अभियान और CAQM की अहम भूमिका
यह रोडमैप सिर्फ तकनीकी सुधारों पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें PRAAN नाम के एक नागरिक-नेतृत्व वाले अभियान की भी बात कही गई है, ताकि हर कोई इसमें जुड़ सके। सार्वजनिक डैशबोर्ड और तय लक्ष्यों के साथ, इस योजना का मकसद टीम वर्क और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इसमें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की भूमिका भी डिलीवरी के मामले में काफी मजबूत होगी।