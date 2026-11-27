इस फंड का एक बड़ा हिस्सा ट्रकों को साफ करने, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और थर्मल पावर प्लांट को अपग्रेड करने के लिए रखा गया है। योजना में पुराने वाहनों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही, ट्रक ऑपरेटरों के लिए 4,000 करोड़ रुपये का एक खास प्रोग्राम भी है, जिससे उन्हें अपने पुराने ट्रकों की जगह नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन खरीदने में मदद मिलेगी। इस योजना में ज्यादा मैकेनिकल रोड स्वीपिंग और पावर प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण के बेहतर तरीकों के लिए 6,000 करोड़ रुपये का फंड भी शामिल है।