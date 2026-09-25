IIT बॉम्बे ने बदले नियम: छात्र की दुखद मौत के बाद AI पर सख्ती, परीक्षाएं आगे बढ़ीं

नए प्रस्तावों में यह भी शामिल है कि आरोपी छात्र जांच शुरू होने से पहले अपने मेंटर से बात कर सकें। इसके अलावा, परीक्षा शीट पर अनुशासनहीनता के स्पष्ट नियम छापे जाएंगे ताकि हर छात्र को पता हो कि गलती करने पर क्या परिणाम हो सकते हैं।

इन्हें ठीक से लागू करने के लिए, परीक्षाओं को 10 और 11 अक्टूबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इस बीच, कमेटी मामलों को निष्पक्ष तरीके से संभालने के लिए नए दिशानिर्देश तैयार कर रही है। इन नीतिगत बदलावों के साथ-साथ, IIT बॉम्बे ने छात्रों के बीच कैंपस में मौजूद मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवाओं की जानकारी भी फिर से साझा करना शुरू कर दिया है।