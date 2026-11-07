भारत की 'हरित छलांग', 2030 तक 530 GW नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य

भारत क्लीन एनर्जी को लेकर बड़े लक्ष्य बना रहा है। उम्मीद है कि साल 2030 तक देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 530 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जिसमें ज्यादातर बढ़ोतरी सोलर पावर के दम पर होगी।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के मुताबिक, नई क्षमता का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा अकेले सोलर ऊर्जा से आएगा। इससे भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ मार्केट के तौर पर अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगा।

हैरानी की बात नहीं है कि 2026 के आखिर तक भारत पहले ही 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर चुका था, जो सिर्फ 10 साल पहले की क्षमता का लगभग 4 गुना है।