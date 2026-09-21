राम मंदिर दान चोरी में गिनने वाले ही थे आरोपी, 25 सितंबर तक चार्जशीट
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अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने बताया है कि राम मंदिर दान चोरी से जुड़े सभी संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी कि इस मामले में 25 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। जांचकर्ताओं ने घटना का पता लगाने के लिए कई दस्तावेजों और CCTV फुटेज का इस्तेमाल किया है।
मंदिर के दान गिनने वाले 8 लोग हिरासत में
मंदिर में दान गिनने के काम से जुड़े आठ लोग 21 सितंबर तक अभी भी हिरासत में हैं। इन सभी को जून में दर्ज हुई एक एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला है कि कीमती चीजों की रसीदें सॉफ्टवेयर के जरिए बनाई गई थीं और उन चीजों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकरों में रखा गया था। जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ रहा है, अविनाश शुक्ला और अनुकल्प मिश्रा जैसे नाम सामने आए हैं।