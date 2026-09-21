राम मंदिर दान चोरी में गिनने वाले ही थे आरोपी, 25 सितंबर तक चार्जशीट

मंदिर में दान गिनने के काम से जुड़े आठ लोग 21 सितंबर तक अभी भी हिरासत में हैं। इन सभी को जून में दर्ज हुई एक एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला है कि कीमती चीजों की रसीदें सॉफ्टवेयर के जरिए बनाई गई थीं और उन चीजों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकरों में रखा गया था। जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ रहा है, अविनाश शुक्ला और अनुकल्प मिश्रा जैसे नाम सामने आए हैं।