सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 12 से 59 महीने की उम्र के 42 प्रतिशत बच्चे और लगभग आधी किशोरियां (जो 10 से 19 साल की हैं) एनीमिया से प्रभावित हैं। लडकों और पुरुषों में यह दर काफी कम है, जो लगभग 22 प्रतिशत से 23 प्रतिशत के बीच है। महिलाओं, किशोरियां और बच्चों में एनीमिया के लगभग आधे मामले आयरन की कमी के कारण होते हैं, लेकिन संक्रमण भी इसकी एक वजह है। राहत की बात यह है कि ज्यादातर मामले हल्के हैं। अधिकतर आयु समूहों में, गंभीर एनीमिया से प्रभावित लोगों की संख्या 2 प्रतिशत से भी कम पाई गई।